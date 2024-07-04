شكرا لقرائتكم خبر عن الأول بالمملكة.. تجمع جدة الصحي الثاني يحصل على الاعتماد الدولي "GINI" والان نبدء بالتفاصيل



وأظهر التجمع نضجًا متقدمًا لمجموعة متنوعة من المفاهيم المرتبطة بالابتكار في مجال الأعمال والمواضيع الرئيسية المتعلقة بالابتكار المؤسسي واستراتيجيته، ومساحات الابتكار، والابتكار في الإدارة، ونماذج العمل.

شهادة الاعتماد الدولي جاء ذلك بعد تحقيق التجمع نسبة امتثال متقدمة للمعايير العالمية بحسب تقييم المعهد العالمي، نظير تعزيزه لممكنات الابتكار وتنفيذها، وتطوير إمكانيات منسوبي التجمع وأعضائه، وتطبيق المعايير والأدوات والمنشورات والموارد، ودورات التطوير المهني والشهادات والبحوث التطبيقية وفق منهجية "جيني" العالمية.

وأوضح التجمع بأنه تم منحه الاعتماد من قبل معهد الابتكار العالمي لتقديم الشهادات المعتمدة التالية:

شهادات معتمدة للمحترفين في الابتكار:

1. الدورات التدريبية للتحضير للامتحان محترف الابتكار المعتمد (CinP)‏

شهادة محترف التفكير التصميمي المعتمد (CDTP)‏

خبير استراتيجي الابتكار المعتمد (CInS)‏

الرئيس التنفيذي المعتمد للابتكار (CCinO)‏

مقيم الابتكار المعتمد (AlnA)‏

مساعد الابتكار المعتمد (CinA)‏

مقيم مشاريع النمو المعتمد (AGVA)‏ تقديم الاعتمادات للمنظمات 2. تقييمات الابتكار منظمة الابتكار المعتمدة (CinOrg)‏

مختبر الابتكار المعتمد (AinL)‏

حاضنة الأعمال المعتمدة (ABI)‏

برنامج التسريع المعتمد (AAP)

إقرار الابتكار (InE)‏

المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة ‏(CGInO)‏

برنامج التدريب على الابتكار المعتمد (AlnTP)‏

برنامج تعليم الابتكار المعتمد ‏(AinEP)‏

مشروع النمو المبتكر المعتمد (CInGV)‏ دورات جيني التدريبية 3. إصدار وحدات جيني لتطوير الابتكار ‏(IDUs) لدوراتها التدريبية وفعالياتها المتعلقة بالابتكار.

يؤكد التجمع أن الشهادة تعتبر تتويجًا لجهود منسوبيه بإدارة الابتكار، وذلك من خلال إنشاء مساحات للابتكار وسفراء للابتكار المؤسسي، إضافة إلى تفعيل عدد من شبكات التواصل التي تدعم الابتكار، وتوقيع الشراكات والمذكرات التعاونية والمبادرات الرقمية، وإقامة عدة فعاليات تفاعلية وأنشطة اجتماعية لتنمية الابتكار، وندوات ودورات ومعسكرات تدريبية، وورش عمل تطويرية، وآيدياثونات خاصة بالابتكار الصحي.

يتوافق الإنجاز مع تطبيق مستهدفات التحول الوطني في القطاع الصحي من خلال الريادة والتميز العالمي، إذ يعد الاعتماد المتميز حافزًا قويًا لمضي تجمع جدة الصحي الثاني في تحقيق مزيد من التميز والابتكار في سبيل خدمة المواطن والمقيم وزوار بيت الله الحرام.

الدمام - شريف احمد - حصل تجمع جدة الصحي الثاني، على شهادة الاعتماد الدولي لمنظمة الابتكار الحكومية المعتمدة GINI من معهد الابتكار العالمي "جيني"، كمركز معتمد للتدريب والتقييم "ATAP" كأول جهة صحية حكومية تحصل على الاعتماد في المملكة العربية السعودية وأظهر التجمع نضجًا متقدمًا لمجموعة متنوعة من المفاهيم المرتبطة بالابتكار في مجال الأعمال والمواضيع الرئيسية المتعلقة بالابتكار المؤسسي واستراتيجيته، ومساحات الابتكار، والابتكار في الإدارة، ونماذج العمل.جاء ذلك بعد تحقيق التجمع نسبة امتثال متقدمة للمعايير العالمية بحسب تقييم المعهد العالمي، نظير تعزيزه لممكنات الابتكار وتنفيذها، وتطوير إمكانيات منسوبي التجمع وأعضائه، وتطبيق المعايير والأدوات والمنشورات والموارد، ودورات التطوير المهني والشهادات والبحوث التطبيقية وفق منهجية "جيني" العالمية.وأوضح التجمع بأنه تم منحه الاعتماد من قبل معهد الابتكار العالمي لتقديم الشهادات المعتمدة التالية:شهادات معتمدة للمحترفين في الابتكار:1. الدورات التدريبية للتحضير للامتحان2. تقييمات الابتكار3. إصدار وحدات جيني لتطوير الابتكار ‏(IDUs) لدوراتها التدريبية وفعالياتها المتعلقة بالابتكار.يؤكد التجمع أن الشهادة تعتبر تتويجًا لجهود منسوبيه بإدارة الابتكار، وذلك من خلال إنشاء مساحات للابتكار وسفراء للابتكار المؤسسي، إضافة إلى تفعيل عدد من شبكات التواصل التي تدعم الابتكار، وتوقيع الشراكات والمذكرات التعاونية والمبادرات الرقمية، وإقامة عدة فعاليات تفاعلية وأنشطة اجتماعية لتنمية الابتكار، وندوات ودورات ومعسكرات تدريبية، وورش عمل تطويرية، وآيدياثونات خاصة بالابتكار الصحي.يتوافق الإنجاز مع تطبيق مستهدفات التحول الوطني في القطاع الصحي من خلال الريادة والتميز العالمي، إذ يعد الاعتماد المتميز حافزًا قويًا لمضي تجمع جدة الصحي الثاني في تحقيق مزيد من التميز والابتكار في سبيل خدمة المواطن والمقيم وزوار بيت الله الحرام.