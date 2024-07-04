شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صحفي فلسطيني في قصف للاحتلال على غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد صحفي فلسطيني اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الصحفي استشهد إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للفلسطينيين في حي التفاح، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي إلى 154، بالإضافة إلى إصابة واعتقال المئات، وتدمير معظم مقار وسائل الإعلام الفلسطينية في غزة.

