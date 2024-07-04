شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. المؤتمر العربي للأمن السياحي يدعو لإنشاء مراصد للتنبؤ بالكوارث والان نبدء بالتفاصيل

الأمن السياحي

أجهزة الأمن السياحي

الدمام - شريف احمد - اعتمد المؤتمر العربي الحادي عشر للمسؤولين عن الأمن السياحي الإستراتيجية العربية النموذجية المطورة في مجال الأمن السياحي، وطلب من الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء، للاسترشاد بها.ودعا المؤتمر الذي اختتم أعماله في مقره بالعاصمة تونس اليوم، الدول الأعضاء إلى العمل - كل حسب ظروفها وإمكانياتها - إلى إنشاء مراصد للتنبؤ بحدوث الكوارث الطبيعية، والتركيز على رصد الأماكن السياحية وتحديد مدى احتمالية تعرضها لمثل هذه الكوارث.كما دعا الدول الأعضاء التي ليس لها فريق وطني لإدارة الأزمات، إلى إنشاء مثل هذا الفريق على أن يضم جميع الجهات المعنية بما في ذلك أجهزة الأمن السياحي، وإلى إنشاء مراكز أمن وحماية شاملة في جميع المواقع السياحية أو بالقرب منها، مزودة بالكفاءات البشرية والتجهيزات التقنية اللازمة للتعامل مع الكوارث، والحد من آثارها، وإعداد خطط متكاملة وشاملة، للتعامل مع الكوارث والأزمات في المواقع والمنشآت السياحية.وحث المؤتمر، الدول الأعضاء على تدريب فرق التدخل والإنقاذ، وكذا العاملون في المواقع والمنشآت السياحية، على كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية، وحماية السياح وإخلائهم إلى مناطق آمنة وتقديم الرعاية النفسية والصحية لهم، والعمل على إيجاد بنية تحتية آمنة في المواقع والمنشآت السياحية، لاستخدامها في الحالات الطارئة لمواجهة الكوارث وتأمين السياح وإخلائهم، وتزويد المواقع والمنشآت السياحية بأدوات السلامة العامة اللازمة لاستخدامها في الحالات الطارئة، وكذلك إنشاء فرق فنية من الجهات المعنية للكشف على المواقع السياحية بشكل دوري لتحديد مدى صلاحيتها ومطابقتها لمعايير السلامة العامة.وطالب المؤتمر الدول الأعضاء بتبادل الزيارات بين أجهزة الأمن السياحي لما لذلك من أهمية في الاطلاع على التجارب الناجحة، وطلب إلى الأمانة العامة إجراء التنسيق اللازم لتنظيم زيارة جماعية لتلك الأجهزة إلى إحدى الدول الأعضاء.كان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.