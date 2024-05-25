شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جلسته العامة.. البرلمان العربي يناقش تطورات الأوضاع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وناقشت الجلسة مستجدات الأوضاع في مختلف القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية، وخاصة تطورات الأوضاع في غزة، إضافة إلى استعراض تقارير اجتماعات اللجان الأربع الدائمة واللجان الفرعية.

وشارك في أعمال الجلسة أعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي، وهم : النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية هزاع القحطاني، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عساف بن سالم أبو ثنين، وعضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان عبدالله بن عيفان، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب الدكتورة مستورة الشمري . رفح الفلسطينية سبق ورحب البرلمان العربي، بقرار محكمة العدل الدولية بوقف فوري لعمليات الاحتلال العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

كما رحب بوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.