شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحي.. الاحتلال يقصف خيام النازحين في رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أكثر من 30 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مساء الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة البركسات شمال غرب مدينة رفح.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت عشرات الشهداء والمصابين عقب استهداف الاحتلال لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة في رفح.

وتأتي هذه المجزرة الجديدة للاحتلال الإسرائيلي في وقت خرجت فيه جميع مستشفيات المدينة عن تقديم الخدمات الصحية بسبب القصف المباشر لها ومحاصرتها ونقص الوقود والأدوية، ما فاقم من معاناة الجرحى.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن المجزرة الجديدة بحق النازحين تبعها سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من المدينة.

استشهاد 13 شمال غزة

وفي شمال قطاع غزة استشهد أمس 13 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح مختلفة جراء قصف الاحتلال لمنزل غرب جباليا.

كما استشهد 3 آخرون بينهم رضيعة، في قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.