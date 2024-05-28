شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممى يدين الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم النازحين فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند عن ادانته للغارات الجوية التي قامت بها إسرائيل ضد خيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي أدت الى مقتل ما يزيد عن 35 فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال بالإضافة الى عشرات المصابين.



وقال الممثل الاممي -في بيان له اليوم-إنه بينما أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية انها اصابت مبنى تابع لحماس وقتلت اثنين من كبار مسلحي حماس في الغارات، فانه يشعر بالاسى لمقتل العديد من النساء والأطفال في منطقة يعتبرها السكان منطقة أمنة.



ودعا الممثل الاممي السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق يتسم بالشفافية في هذه الحادثة ومحاسبة المسئولين عنها واتخاذ الإجراءات العاجلة من أجل توفير حماية أفضل للمدنيين. كما دعا كافة أطراف الصراع إلى التوقف عن أية أعمال تعوق انهاء الاعتداءات وتزيد من تعقيد الوضع الهش على الأرض وفي المناطق الحدودية.



كما كرر تور وينيسلاند دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والاطلاق الفوري وغير المشروط لكافة الرهائن من أجل وضع حد لمعاناة المدنيين.



وشدد المنسق الخاص على أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بتعهداتها في دعم كل الجهود الرامية لإنهاء الاعتداءات والحد من التوتر ودفع قضية السلم.