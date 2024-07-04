أُصيب شابان بجروح وخدوش طفيفة، بعد سقوطهما على سطح أحد الأبنية السكنيّة في ​جونية​، إثر هبوط خاطئ للمظلّة الهوائيّة، أثناء ممارستهما هواية الطّيران الشّراعي في جبل غوسطا.

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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