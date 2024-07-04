قوى الأمن ونادي الدراجات الآلية أطلقا حملة توعوية بعنوان "ما تسترخص بحياتك... الخوذة مش أغلى من حياتك"

أشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، إلى أنّ "في إطار التّعاون القائم بين ​قوى الأمن الداخلي​ والنّادي اللّبناني للدرّاجات النّاريّة بما يتماهى مع مبادئ الشّرطة المجتمعيّة، ومن أجل تعزيز ​السلامة المرورية​، جرى بتاريخ 2024-06-29 إطلاق حملة توعية بعنوان "ما تسترخص بحياتك... الخوذة مش أغلى من حياتك"، وذلك للحدّ من مخاطر قيادة الدرّاجات الآليّة عبر الالتزام بقانون السّير واعتمار الخوذة".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "جرى أيضًا إقامة حاجز محبّة في محلّة ​برج الغزال​/ بيروت، تخلّله نشر الوعي عن أهميّة اعتمار الخوذة ونوعيّتها، كون معظم سائقي الدرّاجات يعمدون إلى استعمال الخوذ البلاستيكيّة الّتي تسبّب مخاطر جسيمة على حياتهم، وحول سلامة سائقي الدرّاجات الآليّة".

وذكرت المديريّة أنّ "هذه الحملة لاقت استحسانًا من قبل سائقي الدرّاجات، إذ قدّم لهم عناصر قوى الأمن المولجين بإقامة الحاجز ومدير النّشاطات في النّادي المذكور فؤاد الصمدي، شروحات عن ​قانون السير​ لجهة قيادة الدرّاجات وأهميّة اعتمار الخوذة المعترف بها دوليًّا، حفاظًا على سلامتهم والسّلامة العامّة".

وأفادت بأنّ "في الختام، جرى توزيع خوذ معتمَدة وفق شروط السّلامة العامّة المعترَف بها دوليًّا، على بعض سائقي الدرّاجات الآليّة الّذين صودف مرروهم".