برنامج الأغذية: اجتياح رفح له تأثير مدمر على المدنيين

الدمام - شريف احمد - أكد برنامج الأغذية العالمي أن توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح له تأثير مدمر على المدنيين والعمليات الإنسانية.

وجدد برنامج الأغذية العالمي دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المساحات الإنسانية، مشددًا على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات عبر الجنوب، لأن الناس في حاجة إلى الغذاء والرعاية الصحية والمياه.

وأشار إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى الأجزاء الجنوبية من غزة تهدد بالتسبب في نفس مستويات الجوع الكارثية التي شهدها الشمال.

كما دعا برنامج الأغذية العالمي إلى توفير بيئة مواتية لشركائه، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني الأوسع.

سجل عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة ارتفاعًا جديدًا، مسجلًا 36224 شهيدًا و81777 جريحًا.

ويستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 237 على التوالي.



ويأتي معظم الضحايا من النساء والأطفال، فيما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد 53 فلسطينيًا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفتت إلى إصابة 357 بجروح، في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأكدت وجود عشرات الشهداء، الذين لم يُنتشلوا لكثافة القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.