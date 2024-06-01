شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ملايين السودانيين يواجهون خطر المجاعة الوشيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، من أن ملايين السودانيين يواجهون خطر المجاعة الوشيك.

وأشار مديرو وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، إلى خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة وسط قتال مكثف. المجاعة في السودان ولفت البيان، إلى أنه يعاني 18 مليون شخص من الجوع الشديد، بما في ذلك 6ر3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وبينت أنه يوجد بالسودان أكبر عدد من النازحين داخليًا في العالم، إذ يبلغ عددهم حوالي 10 ملايين.

وأوضح أن مليوني شخص آخرين فروا إلى الدول المجاورة، وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة، لا يزال عمال الإغاثة يواجهون عوائق منهجية ورفض متعمد للوصول إلى المحتاجين من جانب طرفي الصراع. الجوع الشديد يتزايد كما حذر البيان من أن العاملين في مجال الإغاثة، يتعرضون للقتل والإصابات والمضايقات، مع نهب الإمدادات الإنسانية.

وأكد أن الجوع الشديد يتزايد، وآفاق إنتاج الغذاء في عام 2024 قاتمة، مضيفا: "دون تغيير فوري وكبير، سنواجه سيناريو كابوسي: سوف تحدث المجاعة في أجزاء واسعة من البلاد".

