شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد حقوق الإنسان: العدوان على رفح سيجر المنطقة إلى صراع كارثي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من أن التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة رفح الفلسطينية سيجر المنطقة بأكملها إلى صراع محتدم، ونتائج كارثية لا يتحملها أحد.
وطالب المرصد المجتمع الدولي بالعمل من أجل الوصول إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للجرائم والمجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب المرصد المجتمع الدولي بالعمل من أجل الوصول إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للجرائم والمجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.