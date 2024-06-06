شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد حقوق الإنسان: العدوان على رفح سيجر المنطقة إلى صراع كارثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من أن التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة رفح الفلسطينية سيجر المنطقة بأكملها إلى صراع محتدم، ونتائج كارثية لا يتحملها أحد.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بالعمل من أجل الوصول إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للجرائم والمجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. القانون الدولي الإنساني وحث المرصد في بيان له بمناسبة الذكرى 57 لنكسة الخامس من يونيو 1967، المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته، وإجبار كيان الاحتلال على الامتثال لقرارات المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الإنسانية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وفتح المعابر وعدم استخدامها أداة للضغط.

