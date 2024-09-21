“الوطنية للإسكان” تسهم في تحقيق المملكة للمرتبة الرابعة عالميًا في الخدمات الرقمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أسهمت الوطنية للإسكان NHC بدور بارز في تحقيق المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية لعام 2024، الذي يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، بفضل رؤية المملكة 2030، حيث حققت المملكة المركز الأول إقليميًا والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، مما يبرز تطورها النوعي في هذا المجال.

وتعد الوطنية للإسكان NHC أول شركة تقود التحول الرقمي العقاري في المملكة، حيث تدير وتشغّل 9 منصات رقمية عقارية تخدم 10 ملايين مستخدم، مما يسهم في تعزيز كفاءة التعاملات العقارية وتسهيلها. وتستحوذ الشركة على 70% من التعاملات العقارية على مستوى المملكة، وهي لاعب رئيسي في رقمنة القطاع العقاري من خلال توفير حلول مبتكرة تعزز الاستدامة وتساهم في بناء مدن ذكية.

وتسلمت الوطنية للإسكان ترخيص أعمال الحكومة الرقمية، ما يعكس التزامها بتطوير وتشغيل منصات رقمية رائدة مثل “سكني”، “إيجار”، “ملاك”، و”الأراضي البيضاء”، هذه الحلول التقنية المبتكرة تسهم في تسهيل رحلة العميل في تملّك المسكن، إلى جانب دعمها للجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة في تعزيز التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الوطنية للإسكان لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%، وتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع العقاري السعودي.

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