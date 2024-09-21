نتنياهو يؤجل زيارته إلى نيويورك

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موعد مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً واحداً، في ظل التصعيد شمالاً على الحدود مع لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس: «في ظل التصعيد في الشمال، سيتم تأجيل زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى الولايات المتحدة لمدة يوم، وسيغادر الأربعاء».

وكان من المقرر أن يغادر نتنياهو الثلاثاء المقبل.

وسيلقي نتنياهو كلمة إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة المقبل، بحسب وسائل الإعلام العبرية.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر «الخط الأزرق» الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.