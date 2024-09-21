السعودية | “هيئة الطرق”: شبكة الطرق شهدت تطورًا كبيرًا منذُ توحيد المملكة حتى وصلت للأولى على مستوى العالم في ترابط الطرق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت الهيئة العامة للطرق أن شبكة طرق المملكة تعد أحد أهم الممكنات لتنمية الوطن منذُ توحيده على يد جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، حيث بدأ الاهتمام بشبكة الطرق منذُ القدم، وقد واصلت حكومة المملكة من عهد المؤسس مرورًا بأبنائه الأوفياء، الاهتمام بشبكة الطرق وتعبيدها، لمواصلة رحلة التنمية، وتعزيز الجانب الاجتماعي وربط المدن والمحافظات والقرى، بما يدعم النهضة الشاملة.

وأوضحت الهيئة أن شبكة الطرق كانت تقدر بقرابة 239 كم بعد تأسيس وزارة المواصلات عام 1372 هـ، وتواصلت منذُ ذلك الوقت الجهود على إنشاء العديد من شبكات الطرق، حتى وصلت في هذا العصر الزاهر إلى أكثر من 73 ألف كم، مما يجعل المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم، حيث تعد المملكة الأولى على مستوى العالم في ترابط الطرق، وفق منتدى التنافسية العالمي.



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