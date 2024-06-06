شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية أردنية استعدادًا لمؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي يعقد بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة، وتستضيفه الأردن في البحر الميت يوم 11 يونيو الحالي.

ويشارك فيه قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية. إيصال المساعدات الإنسانية وأفادت الخارجية المصرية في بيان لها، بأن المؤتمر يهدف إلى إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام، وتسرع وتنظم عملية توفير المساعدات، وتحدد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويتضمنن المؤتمر 3 مجموعات عمل ستركز نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر.