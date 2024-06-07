شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد العديد من الفلسطينيين في قصف مكثف للاحتلال على جنوب غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد العديد من الفلسطينيين اليوم الجمعة، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت الصحة الفلسطينية، أنها انتشلت العديد من الشهداء من مناطق غرب ووسط مدينة رفح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على أحياء هذه المناطق، وقد دمر الاحتلال مربعات سكنية كاملة في غرب مدينة رفح، كما يواصل الاحتلال إغلاق معبر رفح البري، ويمنع المرضى والجرحى من السفر، مما فاقم من معاناة أهالي قطاع غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف للأحياء الشرقية من مدينة خان يونس، وقد أسفر القصف عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، ترافق القصف مع عمليات توغل شرق المدينة، وسط عمليات تدمير وتجريف واسعة.

