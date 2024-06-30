شكرا لقرائتكم خبر عن "عامة الشورى" تعقد اجتماعها الخامس من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض، اليوم الأحد، اجتماعها الخامس من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، وذلك للنظر إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.وأقرت الهيئة في الاجتماع, بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، إحالة عدد من التقارير والموضوعات، ومنها تقارير سنوية لعددٍ من الجهات والأجهزة الحكومية، ومقترحات مقدمة وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى، ومذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات تمهيدًا لعرضها أمام المجلس.يذكر أن الهيئة العامة وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس تختص في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، وعدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.