شكرا لقرائتكم خبر عن 123 مليون ريال غرامات بحق المنشآت المخالفة لنظام المنافسة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم أن مجموع الغرامات المالية الصادرة على المنشآت المخالفة لنظام المنافسة بلغت 123,03 مليون ريال خلال 2023.
وقالت الهيئة العامة للمنافسة، في تقريرها للعام الماضي 2023م، إن أغلب الغرامات الصادرة كانت في شهر سبتمبر بواقع 94,8 مليون ريال، يليها شهر يناير بقيمة 18,28 مليون ريال، ثم شهر يونيو بواقع 8,63 مليون ريال.
وجاء قطاع تدوير المخلفات ثالثًا بـ 15%، ثم قطاع المقاولات رابعا بـ 10%، وقطاع التجزئة والاتصالات خامسًا بـ 4%، فيما حل قطاع التقنية سادسًا بنسبة 2%.
فيما بلغ عدد لوائح الادعاء 15 لائحة، وبلغ عدد المدعي عليهم 15 مدعيًا عليهم.
وقالت الهيئة العامة للمنافسة، في تقريرها للعام الماضي 2023م، إن أغلب الغرامات الصادرة كانت في شهر سبتمبر بواقع 94,8 مليون ريال، يليها شهر يناير بقيمة 18,28 مليون ريال، ثم شهر يونيو بواقع 8,63 مليون ريال.
المنشآت المخالفة لنظام المنافسةوبحسب تقرير هيئة المنافسة، تصدر قطاع الجبس إجمالي مبالغ الغرامات بنسبة 93%، يليه قطاع الغازات الصناعية ثانيًا بـ 31%.
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مخالفات نظام المنافسة السعوديةوأصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة خلال العام 2023 نحو 14 قرارًا، بعد انعقاد 181 جلسة.
فيما بلغ عدد لوائح الادعاء 15 لائحة، وبلغ عدد المدعي عليهم 15 مدعيًا عليهم.