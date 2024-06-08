شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يدمر أكثر من 600 ألف وحدة سكنية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمّر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 600 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة، منذ بدء العدوان قبل ثمانية أشهر.

جاء هذا بحسب توثيق مؤسسات حكومية وحقوقية فلسطينية في حصيلة أولية. جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأكدت أن نحو 70% من سكان القطاع دون سكن، بعد عمليات الهدم الإسرائيلي خلال العدوان.

كما بيّنت المؤسسات الفلسطينية أن الاحتلال دمّر 429 جامعة ومدرسة بشكل كلي وجزئي، وبات نحو مليون طالب وطالبة بدون جامعات ومدارس. خسائر قطاع غزة من العدوان وكشفت إحصائيات للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية تدمير الاحتلال لنحو 604 من المساجد بشكل كلى و200 بشكل جزئي.

وتبلغ الحصيلة الأولية المباشرة لخسائر قطاع غزة من العدوان نحو 33 مليار دولار.