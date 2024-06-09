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تسجيل عشرات حالات سوء تغذية بين الأطفال في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل عشرات حالات سوء تغذية بين الأطفال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة عن استقباله أكثر من 50 طفلاً خلال اليومين الماضيين، يعانون من سوء التغذية والجفاف، بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال على شمال القطاع، ومنعه تدفق المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.
من جانبها حذرت مؤسسات حقوقية، من خطورة انتشار المجاعة بين سكان قطاع غزة، الذي يعيش كارثة صحية وإنسانية متفاقمة.
يجلس طفل فلسطيني بين الدمار الذي خلفته غارة جوية إسرائيلية - د ب أ
تظهر في الصورة فتاة تعاني من سوء التغذية داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح - د ب أ


الاحتلال يواصل الاعتداءات


توغلت عشرات الآليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في شمال مدينة رفح، على وقع قصف مدفعي وجوي مكثف تجاه منازل الفلسطينيين.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن دبابات الاحتلال سيطرت على منطقة مصبح وخربة العدس الواقعة شمال مدينة رفح.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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