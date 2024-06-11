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استشهاد 12 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة في حي الدرج غرب مدينة غزة، واستشهد مزارعان في مدينة رفح بقصف للاحتلال استهدفهم أثناء عملهم في حقولهم، كما استشهد طفلان في قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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