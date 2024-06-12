شكرا لقرائتكم خبر عن تعهد أمريكي بتقديم 400 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

37164 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ستمنح الفلسطينيين مساعدات بأكثر من 400 مليون دولار.وقال خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة بعمّان: "يجب العمل معًا لإيصال المساعدات للمدنيين في غزة سواء كان بحرًا أو برًا أو جوًا"، وعلينا القيام بدورنا لتوفير بيئة آمنة.وأشار بلينكن إلى أن على إسرائيل اتخاذ بعض الخطوات المهمة لفتح المزيد من المعابر للتغلب على العقبات أمام تسليم المساعدات.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 249 على التوالي إلى 37164 شهيدًا، ونحو 84832 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.



وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينيًا وإصابة 120 بجروح خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

أكدت وجود عشرات الشهداء لم تنجح في انتشالهم، لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات، لانتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.