شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية" تحذر من خروج مستشفيات غزة عن تقديم الخدمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية منذ عدة أشهر.

وأكدت أن ذلك يعرض حياة مئات المرضي والجرحى للموت، إضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف؛ نتيجة عدم إدخال السولار اللازم لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأوكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.

وناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة التدخل لإدخال الوقود، إضافةً إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة، لافتة النظر إلى استمرار معاناة آلاف المرضى، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح البري.