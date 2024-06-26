شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض.

كما أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، قد تمتد إلى الباحة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة. البحر الأحمر الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى من أعلى مترين ونصف، مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ونصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.