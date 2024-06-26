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الصين.. 16 شركة وطنية في جناح "صناعة سعودية" بمعرض النقل

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تشارك هيئة تنمية الصادرات "الصادرات السعودية" تحت هوية "صناعة سعودية" في معرض النقل والخدمات اللوجستية 2024م في الصين، بجناح يضم 16 شركة وطنية رائدة في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، ويشارك تحت مظلته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي.
ومن المقرر إقامة المعرض خلال الفترة من 25 - 27 يونيو الحاليّ، وهو يُعد أحد أبرز المعارض المتخصصة على مستوى العالم، إذ يُقام في أضخم الأسواق الاستهلاكية في العالم، ما يخلق فرصًا أكبر للترويج للخدمات اللوجستية الوطنية وتعزيز فُرص الأعمال التجارية للشركات المشاركة.

ترويج المنتجات السعودية

وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" ضمن إطار جهودها الاستراتيجية الرامية إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية، وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية بشكل يسهم في رفع إسهامها بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
16 شركة وطنية تشارك تحت مظلة جناح صناعة سعودية بالصين - واس

وعليه كثّفت أدوارها النوعية لتعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة في السوق الصيني؛ بهدف تنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وفتح قنوات تصديرية جديدة للمنتجات والخدمات الوطنية في أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية بالعالم.

المشاركة في المحافل العالمية

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي، تمكين "الصادرات السعودية" للمصدّرين على طول سلسلة القيمة التصديرية، التي تظهر جليًّا في هذا المقام من خلال دعم وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق العالمية بإتاحة الفُرصة للمشاركة في المحافل العالمية، لاستعراض المنتجات والخدمات الوطنية لدى المهتمين والمتخصصين في المجال، ما سيسهم في تنمية الأعمال التجارية للشركات الوطنية المشاركة تحت جناح "صناعة سعودية" في المعرض.
16 شركة وطنية تشارك تحت مظلة جناح صناعة سعودية بالصين - واس

وإلى جانب ذلك ستقيم "الصادرات السعودية" عددًا من الممارسات الترويجية للمنتجات والخدمات الوطنية المصدّرة إلى السوق الصيني خلال فترة المعرض، لضمان وصول العلامة التجارية للصناعات الوطنية "صناعة سعودية" إلى قاعدة جماهيرية صينية أكبر من قبل بشكلٍ يسهم في تعزيز تنافسيتها بالسوق الصيني".

محطة تصديرية مهمة

يشار إلى أن مشاركة "الصادرات السعودية" في هذا المعرض تجسّد مكانة جمهورية الصين الشعبية كمحطة تصديرية مهمة، إذ تجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية للصين خلال العام المنصرم 2023 أكثر من 29 مليار ريال سعودي.
كما تؤكد حرص "الصادرات السعودية" على الترويج للمنتجات والخدمات السعودية، وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية؛ كونها محورًا حيويًا في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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