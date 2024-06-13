شكرا لقرائتكم خبر عن لم يكتف بالبشر.. العدوان الإسرائيلي يدمر الأراضي الزراعية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات" ومنظمة الزراعة والأغذية "الفاو" تحديثًا لحالة الأراضي الزراعية في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

وجاء في التحديث أن 57% من حقول المحاصيل الدائمة والأراضي الصالحة للزراعة فقدت صحتها وكثافتها في شهر مايو المنصرم، وبزيادة أضرار تبلغ 30% مقارنة بحالة الأراضي الزراعية في أبريل الماضي، أي خلال شهر واحد.

تدمير البساتين والأشجار

وأشار التحليل الشامل للغطاء الأرضي إلى ارتفاع ملحوظ في تدمير البساتين والأشجار والمحاصيل الحقلية والخضروات في محافظة غزة، بنسبة تبلغ 29% مقارنة بتحليلات شهر أبريل الماضي.



وشهدت شمال غزة الزيادة الأكثر وضوحًا في حجم الدمار، إذ ارتفعت منذ شهر أبريل وبلغت 68%، وتعزى هذه الأضرار إلى أسباب متعلقة بالنزاع، بما في ذلك التجريف وحركة المركبات العسكرية الثقيلة والقصف.

كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن دمار في الصوبات الزراعية في جميع أنحاء قطاع غزة، وتضرر أكثر من 427 هكتارًا أي 41,9% من إجمالي الصوبات الزراعية وتحملت العبء الأكبر منها خان يونس.