شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: إلغاء تصاريح 150 حاجا لعدم استكمال التطعيمات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن نسبة حجاج الداخل الذين تلقوا التحصينات اللازمة فى موسم حج هذا العام بلغت 99%، فيما تم إلغاء تصاريح 150 حاجًا من قبل الجهات المختصة لعدم استكمال التحصينات المطلوبة.

وأوضحت "الصحة السعودية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن صحة وسلامة ضيوف الرحمن أولوية حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة، ولضمان وقايتهم من الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة العامة في المشاعر المقدسة.

وكانت الصحة السعودية قد دعت في وقت سابق الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة إلى الحرص على استكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها في تطبيق "صحتي".