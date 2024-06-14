شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب عدوان تدميرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب وتدمير البلدات عدوان تدميرى وإرهابى، ينبغى على المجتمع الدولى أن يضع حدا لتماديه وإجرامه، وقال سنحتكم للمرجعيات الدولية المختصة، ونجدد التزامنا بتطبيق القرار 1701 كاملا.

وأعرب ميقاتى خلال ترؤسه اليوم الجمعة، جلسة مجلس الوزراء - "نرحب بقرار مجلس الأمن الرقم 2735، الذي وضع خارطة طريق لوقف القتال في غزة، ونتمنى تطبيق هذا القرار سريعا لقطع الطريق على حرب واسعة النطاق في المنطقة".

ونقلت وكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) عن ميقاتي إشارته إلى مشاركته في مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" الذي عقد في الاردن مؤخرا، مؤكدا أن اللقاء كان مناسبة لتأكيد حضور لبنان في كل المحافل، "وقد أعدنا تأكيد الموقف اللبناني ومطالبة الأخوة العرب والمجتمع الدولي بضرورة مواصلة دعم لبنان والضغط على إسرائيل.

وحول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قال ميقاتي: لا نزال نتناقش حول "جنس الحوار واشكاله"، لكن هناك شبه إجماع على أن الحوار هو الأساس لإيجاد الطريق السليم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الاستقرار والانتظام إلى المؤسسات الدستورية، داعيا جميع الفرقاء إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتحاور لإنقاذ لبنان من التحديات والاخطار".