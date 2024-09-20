موعد ومكان حفل فرقة "طبلة الست" المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد فرقة طبلة الست، لإحياء حفل غنائي ضخم بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، وأسعار التذاكر تتراوح بين 200، 250 جنيهًا.
ومن المقرر أن تقدم طبلة الست، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
معلومات عن فرقة طبلة الست
أسست سها محمد علي، فرقة طبلة الست، وتتكون من سيدات عدة تقوم بتقديم أغاني من الفلكلور والتراث المصري، بهدف نشر السعادة والفرح.
وتعمل فرقة طبلة الست على إحياء ونشر الأغاني الفلكلورية المصرية من جميع المحافظات داخل جمهورية مصر من صعيد والريف والسواحل والنوبة والواحات.
شروط دخول الحفلات فى الساقية:
- دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفي حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.
- ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.
- الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.
- غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.
- غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر.