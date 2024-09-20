"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد مجدي وهبة

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان مجدي وهبة.

ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنان مجدي وهبة، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن الفنان مجدي وهبة

ولد في عام 1944.

حاز درجة البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1967، كما حاز كذلك درجة الليسانس في مجال علم النفس.

شارك في العديد من الأدوار المساعدة في حقبة السبعينيات بين السينما و التليفزيون.

من أشهر مشاركاته السينمائية (ثرثرة فوق النيل، على من نطلق الرصاص، و من الحب ما قتل، ضربة شمس، حنفي الأبهة).

كما شارك في مسلسلات (محمد رسول الله، هند و الدكتور نعمان، الكعبة المشرفة، عمرو بن العاص).

توفى في مدينة الغردقة في عام 1990، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 46 عامًا.