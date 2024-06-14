شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تلغى تأشيرة الدخول بالنسبة لحاملى جوازات السفر العراقية والإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الجمعة إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر العراقية في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يوما (ولمرّة واحدة كل 180 يوما) شريطة الاستظهار بحجز فندقى مسبّق ومؤكد مع تذكرة عودة، وذلك بداية من يوم 15 يونيو 2024.

وأضاف البيان التونسي "إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية العادية من تأشيرة الدخول إلى تونس بداية من يوم 15 يونيو 2024".