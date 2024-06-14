الخليج اليوم .. "مخالفة جسيمة".. وزير الداخلية الكويتي يأمر بإبعاد وافد إلى بلده ضبطه شخصيا خلال جولة تفقدية (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أمر وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف، بإبعاد وافد إلى بلده بعد أن ضبطه مرتكبا "مخالفة جسيمة" خلال قيامه بجولة تفقدية لمناطق عمالية، بعد اندلاع حريق المنقف الذي راح ضحيته 49 شخصا.

ونشرت صحيفة "المجلس" الكويتية مقطع فيديو للوزير، وهو يأمر بشكل مباشر بإبعاد وافد ارتكب "مخالفة جسيمة" أثناء جولته التفتيشية في المناطق العمالية والتي شملت حليب الشيوخ وخيطان بالإضافة إلى المهبولة.

وقال الوزير في تصريح خلال جولته التفقدية: "التيار انقطع وفي البناء تحت يوجد منجرة والمخالف مخزن كراتين وأشياء أخرى وفي أي لحظة ممكن أن تندلع نيران وتتكرر حادثة الحريق".

ولم تتضح جنسية المخالف الذي تم إبعاده.

وقاد اليوسف الحملات التفتيشية على العقارات المخالفة في المناطق المذكورة، وأجرى جولات ميدانية منذ صباح الأربعاء بعد أن اندلع حريق كبير في مبنى للعمال بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي، والذي تسبب بوفاة 49 عاملا وإصابة العشرات، غالبيتهم من الهنود.

وعلى إثر واقعة المنقف، أمر وزير الداخلية الكويتي في وقت سابق، بالتحفظ على مالك المبنى المحترق، ومقيم من الجنسية المصرية على خلفية وفاة 49 شخصا في حريق عمارة المنقف، حيث صرح قائلا "ما يطلعون من الجنائية إلا بعلمي شخصيا".

هذا ووجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأربعاء، بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق، معربا عن تعازيه بالضحايا.