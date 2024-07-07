انتوا مفرقتوش عن الظلمة.. مصطفى شوبير يدافع عن والده بعد تردد اسمه في أزمة أحمد رفعت

الشارقة - اميمة ياسر - علق مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي علي اتهام الجمهور لوالده الإعلامي أحمد شوبير في التسبب بوفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وكتب مصطف شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري: اتهامات اتهامات وخوض في ذمم بدون علم ولا أي دليل.. انتوا مفرقتوش عن الظلمة.

وأضاف حارس الأهلي:" ووكيله كان قاعد وحصلت مواجهة بينه وبين الشخص اللي تم ذكر اسمه فين بقى اسم أحمد شوبير في جملة مفيدة؟.. ولا أخو رفعت ولا وكيله ولا المحامي بتاعه قال حاجة أو ذكر اسمه حتى زي ما المفبركين بيكتبه الترند عمى الناس والاتهامات الباطلة أي حد بيكتب أي حاجة الناس للأسف بتصدقها وخلاص ".

واختتم حديثه قائلا:" وياريت الناس اللي بتكتب ده درس لينا تبدأ ب نفسها الأول ومتظلمش حد تاني باتهامات باطلة بدون أي دليل لان كده أنت أول واحد متعلمش من اللي حصل وبتعيد الظلم بس بطريقة تانية استقيموا يرحمكم الله وسيبكم من الترند كلنا لله راجعون، أخيرًا ربنا يرحمك يا رفعت اكيد أنت في مكان أحسن لا تنسوه من صالح دعائكم ".