شكرا لقرائتكم خبر عن بترا: الأردن يثمن تنظيم مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا ويرفض الانضمام للبيان الختامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأردن الذي كان قد شارك في مؤتمر السلام لأوكرانيا يومي 15 و16 يونيو الجاري والذي عقد فى سويسرا، أبلغ الجانب السويسري تثمينه تنظيم المؤتمر ودعمه لتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية؛ وبما في ذلك أوكرانيا؛ لكنه لا يرغب بالانضمام إلى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر.



ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع - لم تسمه - القول إن الوفد الأردني الذي شارك في المؤتمر أبلغ الحكومة السويسرية رسميا بذلك، رغم تأييده لعدد من جوانب البيان المشترك الذي يؤكد أهمية تحقيق السلام العادل والدائم؛ وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



كما أكد الأردن تطلعه إلى العمل مع كل الشركاء في المجتمع الدولي؛ لضمان تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفق معايير واحدة على جميع الشعوب والدول وحالات الصراعات؛ وبما يحقق العدالة والاستقرار والسلام للجميع.