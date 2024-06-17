شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يلتقي المبعوث الأمريكي هوكشتاين لبحث منع التصعيد مع حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مع عاموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي ومستشاره الخاص؛ لبحث الوضع في شمال إسرائيل، ومحاولة منع التصعيد مع حزب الله على طول الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي - بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية - إن الاجتماع الذي عقد في مدينة القدس المحتلة، حضره وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانجبي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان جوفمان، والمستشار السياسي عوفير فليك، والقائمة بأعمال السفير لأمريكي لدى إسرائيل ستيفاني هاليت.