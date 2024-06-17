شكرا لقرائتكم خبر عن 420 ألف فتوى عبر الهاتف لضيوف الرحمن خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإدارة العامة للإفتاء بـالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، عن تلقيها وإتمامها أكثر من 310 آلاف اتصال وفتوى تتعلق بمسائل الحج، كما بلغ عدد الرسائل التي تمت الإجابة عليها من خلال تطبيق الواتس آب 110 آلاف، مشيرة إلى أن ذلك مما تم عرضه على مفتي عام المملكة، وما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى. وفق صحيفة "المدينة" .

وأوضحت أن الرد على اتصالات الفتاوى، تم منذ غرة شهر ذي القعدة ومن خلال الأرقام المخصصة لاستقبال المستفتيين ورسائل (الواتس آب) وذلك للإجابة عما يشكل على الناس فيما يتعلق بمسائل الحج وأحكامه وما يلزم الحاج ليكون حجه موافقاً لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ ولتسهيل وصول الحاج للمفتين من خلال الاتصال المباشر أو من خلال التطبيقات الحديثة.