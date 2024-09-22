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طقس السعودية.. أمطار على منطقة الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات, العقيق, والقرى, والمندق, وبني حسن, وقلوة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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