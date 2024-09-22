شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات, العقيق, والقرى, والمندق, وبني حسن, وقلوة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

