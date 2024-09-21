الخليج اليوم .. منظمة الأمم المتحدة للسياحة: السعودية تتصدر دول مجموعة الـ20 في نسبة نمو عدد السياح الدوليين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

واصلت السعودية تصدرها لقائمة دول مجموعة الـ20 في مؤشرات نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية في أول 7 أشهر من العام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وحققت المملكة ارتفاعا بنسبة 73% في عدد السياح الدوليين فيما سجلت إيرادات السياحة الدولية ارتفاعا بنسبة 207%، وذلك وفقا لتقرير "الباروميتر" الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة في شهر سبتمبر 2024.

وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة ارتفاعا ملحوظا في أعداد السياح الدوليين هذا العام، حيث بلغ عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج نحو 17.5 مليون سائح خلال أول 7 أشهر من عام 2024.

وكانت المملكة قد حققت نموا بنسبة 56% في أعداد السياح الدوليين خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2019، حيث وصل عدد السياح إلى 27.4 مليون سائح، وبذلك تصدرت قائمة الأمم المتحدة للسياحة في مؤشر نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023 للوجهات الكبرى سياحيا.

كما سجل حساب السفر في ميزان المدفوعات فائضا تاريخيا بلغ 48 مليار ريال خلال عام 2023 بزيادة سنوية قدرها 38%.

وفي وقت سابق أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في شهر سبتمبر 2024 بعد اختتام "مشاورات المادة الرابعة 2024"، بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة في المملكة في إطار رؤية السعودية 2030.

وأشاد التقرير بشكل خاص بالجهود المبذولة في تنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات والذي برز فيه قطاع السياحة كأهم القطاعات، حيث سجل القطاع أعلى مستوى في عدد الزوار والإنفاق وخلق فرص العمل والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة فيما يعكس النمو المستمر في أعداد السياح الوافدين ثقة السياح في الخيارات السياحية الجاذبة للمملكة وتنوعها.