شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حربها على قطاع غزة، لليوم الـسادس والخمسين بعد المئتين، بقصف مناطق عدة في الوسط والجنوب، ما اسفر عن استشهاد 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وذكرت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء وعددًا من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محال تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حرب في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وواصلت قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بمدينة رفح جنوب القطاع وسط إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال كذلك غارات استهدفت أرضًا زراعية في محيط منطقة المفتي شمال النصيرات، وأخرى على حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.

وحسب آخر تحديث نشرته وزارة الصحة في القطاع أمس، فقد بلغت حصيلة الحرب المستمرة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي عن استشهاد 37347 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 85372 آخرين.