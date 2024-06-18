شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تجدد دعوتها للحوثيين للإفراج عن جميع موظفيها المحتجزين لديها والان مع تفاصيل الخبر

جددت الأمم المتحدة دعوتها للحوثيين للإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين لديها، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات تستهدف الشبكة التى تؤمن الأموال والأسلحة للحوثيين، وتم تحديد ٩ كيانات سهلت حصول الحوثيين فى اليمن على أسلحة، وذلك وفقا لخبر على قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن بعض الكيانات التى سهلت حصول الحوثيين على أسلحة مقرها فى الصين.