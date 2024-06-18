شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف ثكنة للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن حزب الله اللبناني يستهدف ثكنة للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مضيفا أن حزب الله اللبناني يستهدف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.