شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: موسم الأمطار فى السودان سيزيد من مشكلة الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الصحة العالمية، أول تقرير يلخص الوضع الصحي في العديد من البلدان، واستجابة منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ الإقليمية الناجمة عن الصراع في السودان منذ بداية الصراع في أبريل 2023، لافتة أن حلول موسم الأمطار الوشيك في السودان والبلدان المجاورة سيؤدى إلى زيادة تفاقم مشاكل حصول السكان المتضررين على الرعاية الصحية.

وقالت منظمة الصحة العالمية: لقد نزح 10 ملايين شخص داخليًا - وهو أكبر عدد في العالم - و2 مليون إلى البلدان المجاورة بما في ذلك تشاد وجنوب السودان ومصر وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتتكرر عمليات إعادة النزوح مع استمرار انتقال خطوط السيطرة بين الأطراف المشاركة في النزاع.

بالإضافة إلى الآثار الصحية المباشرة للنزاع مثل الصدمات النفسية، فقد لحقت أضرار جسيمة وتعطل النظام الصحي في السودان، حيث افتقر الملايين في البلاد إلى الرعاية الصحية، مما أدى إلى تفاقم الحالة الصحية الهشة بالفعل للعديد من الأشخاص الضعفاء بالفعل.

وأضافت أنه كما هو موضح في خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2024، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 15 مليون شخص بحاجة إلى خدمات رعاية صحية عاجلة منقذة للحياة في البلاد، والتي يهدف شركاء مجموعة الصحة إلى الوصول إليها إلى 4.9 مليون شخص، الأمر الذي يتطلب 178 مليون دولارًا أمريكيًا للقيام بذلك، ولكن تم تمويل 26% فقط اعتبارًا من 13 يونيو.



وقالت: بالنظر إلى الاتجاهات المثيرة للقلق في مجال انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، تم إطلاق خطة الوقاية من المجاعة في السودان في أبريل 2024 والتي تستهدف 7.6 مليون شخص للحصول على المساعدة، منهم 6.3 مليون يواجهون مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي (التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي ).



وبحسب بيان منظمة الصحة العالمية فقد تم تمديد توسيع نطاق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات على نطاق المنظومة حتى 30 يونيو لتكون قادرة على تنفيذ تدابير الوقاية من المجاعة والاستجابة لها.



إن التحديات المستمرة المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المرافق الصحية وسعتها، وانقطاع الخدمات مثل التحصين، فضلاً عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي، تضافرت في الأشهر الأخيرة لتزيد من تفاقم الوضع الصحي والتغذوي وزيادة خطر تفشي الأمراض المعدية. في العديد من المناطق التي يصعب الوصول إليها في السودان، كما هو الحال في ولايتي دارفور وكردفان، يصعب تحديد العبء الفعلي لتفشي الأمراض المعدية بسبب ندرة بيانات المراقبة الناتجة عن قيود الوصول وانقطاع الاتصالات.

وتعني تحديات الوصول والتواصل هذه أيضًا أن الأشخاص الموجودين حاليًا في المناطق المتضررة من النزاع في السودان قد انقطعوا عن أي مساعدة إنسانية، بما في ذلك الإمدادات الغذائية والطبية.

تم إغلاق معبر أدري، وهو الطريق الرئيسي من تشاد إلى دارفور، منذ فبراير 2024. وقد شكل وصول اللاجئين من السودان إلى البلدان المجاورة عبئًا كبيرًا على النظم الصحية المنهكة بالفعل في هذه البلدان. إنهم يكافحون من أجل التكيف مع الحاجة المتزايدة للصدمات والعنف القائم على النوع الاجتماعي والرعاية الصحية النفسية والاجتماعية والعقلية. وفي الوقت نفسه، هناك عدة حالات تفشي متزامنة للأمراض المعدية التي تؤثر على مخيمات اللاجئين.



وسيؤدي حلول موسم الأمطار الوشيك في السودان والبلدان المجاورة إلى زيادة تفاقم مشاكل حصول السكان المتضررين على الرعاية الصحية، فضلاً عن قدرة منظمة الصحة العالمية وشركائها على تقديم المساعدة الإنسانية. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الكارثة الإنسانية التي تتكشف.



