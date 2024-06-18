شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد حقوق الإنسان يحذر من خطر خطاب الكراهية على استقرار المجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المرصد العربي لحقوق الإنسان إلى تعزيز فرص تنفيذ الاستراتيجية الأممية لمكافحة خطاب الكراهية.

وأكد أهمية الدور الذي تؤديه المنظمات المحلية والدولية في تنفيذ هذه الاستراتيجيةـ وتحويلها إلى برامج قادرة على المساهمة في تغيير المجتمعات. انتهاك حقوق الإنسان وعدّ المرصد العربي في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، خطاب الكراهية أحد أبرز أدوات انتهاك حقوق الإنسان على الإطلاق، لا سيما أنها دائمًا تستهدف الأقليات، وتؤثر سلبًا على تماسك المجتمعات، ومن الضروري العمل على مكافحتها.

