شكرا لقرائتكم خبر عن 807 حاجًا يغادرون ميناء جدة الإسلامي إلى "سواكن" في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت مساء اليوم، الباخرة الخامسة من ميناء جدة الإسلامي، متجهةً إلى ميناء سواكن في السودان.

وتحمل على متنها 807 من حجاج البيت الحرام، بعد أداء فرضية الحج وإتمام آخر أركان الإسلام بكل يسر وسهولة. حقائب وهدايا تذكارية لضيوف الرحمن ووثّقت العدسات مشاعر الحجاج أثناء مغادرتهم مقر الميناء محملين بـ 850 مصحفًا هدية وزارة الشؤون الإسلامية، وألف وجبة خفيفة مقدمة من وزارة الحج والعمرة.

كما كانوا يحملون حقائب وهدايا تذكارية من جمعية الفيصلية بجدة.

وأعرب الضيوف عن امتنانهم لحكومة المملكة، لما وجدوه من حفاوة وترحاب منذ وطأت أقدامهم المملكة حتى مغادرتهم.

