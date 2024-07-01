شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "الداخلية" تختتم معرضها التوعوي بأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

التوعية بمخاطر المخدرات

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الداخلية، اليوم، المعرض التوعوي بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.وشارك فيه قطاعات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والأمن العام ممثلاً في شرطة منطقة الرياض والإدارة العامة لدوريات الأمن.كما شارك المديرية العامة لحرس الحدود، والإدارة العامة للمجاهدين، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.المعرض قدم للزوار، جهود المملكة في القبض على مهربي ومروجي المخدرات، ومنع وصول تلك السموم المخدرة إلى المجتمع وحماية أفراده من أضرارها.كذلك قدم وسائل التوعية بمخاطر المخدرات، وطرق الإبلاغ عن مهربيها ومروجيها، لتعزيز حصانة المجتمع تجاهها، واستعراض الضربات الاستباقية لتعطيل شبكات تهريب وترويج المخدرات، داخليًا وخارجيًا.هذا بالإضافة إلى تعزيز دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن عمليات التهريب والترويج من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) بعدة لغات، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].