شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على مناطق عدة فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارة عنيفة استهدفت وسط بلدة "الخيام" في جنوب لبنان، وأغار على بلدة "يارون" في قضاء بنت جبيل، مما أسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة "كفركلا" ومنطقة "هورا" بين "كفركلا" و"ديرميماس" وبلدة الخيام وسهل "مرجعيون".