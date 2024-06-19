شكرا لقرائتكم خبر عن الدول العربية تدين الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة في جنيف بأشد العبارات، ارتكاب قوة الاحتلال الإسرائيلي لجرائم دولية بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، أكدت الدول العربية وفقاً لتقرير اللجنة الدولية أن قوة الاحتلال الإسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي، ومنها استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل المتعمد، واستخدام العنف بجميع أشكاله ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف المناطق السكنية وتدميرها بالأسلحة الثقيلة.

كما أدانت الدول العربية عدم سماح سلطات الاحتلال بدخول اللجنة للتحقيق في ادعاءاتها المضللة، حيث أكدت اللجنة أن جميع الادعاءات تستند إلى مصادر إسرائيلية وليست من جهات مستقلة، معربةً عن استنكارها لتصريحات مسؤولي الكيان الإسرائيلي المبنية على التحريض المباشر لارتكاب أعمال إبادة جماعية.

