شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد على موقفها الداعي إلى إيقاف الحرب العدوانية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى التكاتف لإيقاف الحرب العدوانية على غزة مؤكدة تمسكها بدعم الحق والعدالة للقضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 75 عاما.



وشدد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ناصر الهين - أمام أعمال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة البند الثاني الخاص بالحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء على أن دولة الكويت ستستمر في تقديم جميع المساعدات الإنسانية الممكنة لرفع المعاناة عن كاهل المدنيين الأبرياء.



وتطرق إلى التقرير الأخير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة قائلا إن التقرير أكد في فقراته -من 12 إلى 20- عددا من الاستنتاجات بشأن ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من حرب إجرامية ضد الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وفي الضفة الغربية.



وأكد على أن دولة الكويت تؤيد توصيات اللجنة وعلى رأسها التوصية رقم 25 التي تدعو فيها مجلس الأمن للاضطلاع بالدور المنوط به وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتأكيد مجددا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.



وجدد السفير الهين إدانة الكويت لما يحدث من حرب إجرامية ضد الأبرياء العزل من الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة واستهداف المدنيين في رفح مشيرا إلى ان العالم ما زال يشهد سقوط المزيد من الضحايا حيث وصل عدد الشهداء إلى ما يقارب 38 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء.



كما دان السفير الكويتي في كلمته استهدافات مباني وموظفي الأمم المتحدة التي كان آخرها استهداف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مؤكدا أن الأمر يزداد سوءا في قطاع غزة نتيجة لمنع وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني المنكوب.