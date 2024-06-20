عبدالخالق عبدالله: الجيش السوداني مخطوف من التيار الإخواني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: قال الكاتب والأكاديمي الإماراتي د. عبد الخالق عبد الله لمونت كارلو، إن اتهامات سفير السودان لدى الأمم المتحدة لدولة الإمارات "دليل على فشل الجيش في حسم المعركة مع قوات الدعم السريع، واتهامات وادعاءات الجيش السوداني لا يوجد دليل عليها ولا يوجد أي منطق لها.

مؤكداً أن هذه الاتهامات لا تستند الى وقائع"، مضيفا أن "الإمارات دائما تكرر أنها ليست طرفا في هذا النزاع وأنها تسعى لحل هذه الحرب العبثية بالطرق السلمية".

ويعتقد عبد الله أن "ذكر الإمارات بين الحين والأخر يعود أساسا إلى أن الجيش السوداني قد اختطف من تيار سياسي هو تيار الإخوان، وتيار الإخوان نعرفه جميعا كم أنه يناصب العداء لدولة الإمارات".