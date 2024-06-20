شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 35 شهيدا و130 مصابا جراء 4 مجازر للاحتلال بالقطاع خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر في القطاع، وصل منها للمُستشفيات 35 شهيدًا و130 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 37431 شهيدًا و85653 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت الوزارة ، أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.